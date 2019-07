Kapitan statku Sea Watch 3 zwolniona z aresztu domowego

Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Sea Watch 3 wbrew zakazowi wpłynął na włoskie wody. Co z...

Sea Watch 3 to statek, który pod holenderską banderą pływa na Morzu Śródziemnym i niesie pomoc imigrantom i uchodźcom. Właśnie ten statek ponad dwa tygodnie temu uratował na morzu 42 osoby, które usiłowały przedostać się do Europy. Wicepremier Włoch wydał zakaz przyjęcia tego statku w porcie. Mało tego - Sea Watch 3 nie miał nawet zgody, by wpłynąć na włoskie wody terytorialne. Co dalej z ludźmi i statkiem? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

