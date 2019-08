"To jest najbardziej szalony kryzys na świecie"

"To, co jest dobre dla Salviniego, niekoniecznie jest dobre...

"To, co jest dobre dla Salviniego, niekoniecznie jest dobre...

- Dla Salviniego, dla Ligi, koalicjant, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, jest bardzo niewygodny i rzeczywiście ta koalicja nie działa - oceniła w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych z uczelni Vistula. Rozmówczyni dodała jednak, że to, co jest dobre dla Salviniego, niekoniecznie jest dobre dla Włoch. "We Włoszech opinia publiczna jest bardzo podzielona" - stwierdziła.

