Teheran uwolnił część załogi brytyjskiego tankowca

Siedmiu członków 23-osobowej załogi przetrzymywanego przez Teheran brytyjskiego tankowca Stena Impero zostało wypuszczonych - poinformował w czwartek właściciel jednostki. Jak dodał, wszyscy uwolnieni opuścili już Iran.

Informację podał prezes mającej siedzibę w Szwecji firmy Stena Bulk, Erik Hanell.

Na razie informacji tej nie potwierdziły władze Iranu. W środę rzecznik MSZ w Teheranie Abbas Musawi zapowiadał jednak, że ze względów humanitarnych dojdzie do uwolnienia tych siedmiu osób. Wyjaśnił, że kapitan statku wskazał siedmiu załogantów pochodzących z Indii, Rosji i Łotwy.

Pozostałych 16 członków załogi pozostało na pokładzie jednostki, przejętej przez irańską Gwardię Rewolucyjną 19 lipca w pobliżu cieśniny Ormuz, która ma strategiczne znaczenie dla morskiego transportu ropy naftowej w regionie. Iran uważa, że statek zderzył się z łodzią rybacką, a następnie zignorował jej wezwania pomocy.

Statek wraz z załogą od czasu incydentu jest przetrzymywany w irańskim porcie w Bandar Abbas. Władze w Teheranie mówiły, że załoga ma pozostać na statku do zakończenia śledztwa.

Źródło: PAP Cieśnina Ormuz

Napięcie na linii Londyn-Teheran

Incydent ze Stena Impero dodatkowo spotęgował napięcie na linii Teheran-Londyn i był komentowany jako odwet Iranu za decyzję Brytyjczyków o zatrzymaniu 4 lipca irańskiego tankowca Grace 1 w pobliżu Gibraltaru w związku z podejrzeniami, że statek ten próbuje dostarczyć irańską ropę naftową do Syrii. Stanowiłoby to naruszenie sankcji UE nałożonych na Syrię. Iran te oskarżenia odrzuca.

W połowie sierpnia władze Gibraltaru uwolniły Grace 1 po otrzymaniu pisemnego zapewnienia od władz w Teheranie, że ropa z tankowca nie zostanie dostarczona do Syrii. Jednostka, już pod zmienioną nazwą Adrian Darya-1, skierowała się następnie na Morze Śródziemne.

Jak przekazała agencja Reutera, monitorujący ruch statków portal Refinitiv podał, że we wtorek tankowiec wyłączył swój transponder na Morzu Śródziemnym na zachód od wybrzeży Syrii.

Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1