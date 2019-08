Zaginął pracownik brytyjskiego konsulatu w Hongkongu. Napisał: módl się za mnie

Mamy do czynienia z grupą i jest to obowiązkiem prokuratury, aby to wyjaśnić. Nie jestem tak naiwny, żeby sądzić, że będzie to miało miejsce jutro lub pojutrze - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". - Nie wierzę, że w chwili obecnej mamy do czynienia z niezależną prokuraturą - dodał sędzia. zobacz więcej »