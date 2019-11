Kosiniak-Kamysz: nie zadałem Tuskowi pytania ostatecznego

Video: tvn24

"Nie wierzę w to, że Donald Tusk chce kandydować na prezydenta"

03.11| Mirosława Stachowiak-Różecka mówiła także, że nie wierzy, aby w wyborach wystartował obecny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. - Nie wierzę w to, że Donald Tusk chce kandydować na prezydenta. Moim zdaniem to jest raczej sprawdzanie przez Donalda Tuska tego, czy rzeczywiście będzie miał wpływ na to, kto będzie mail kandydatem Platformy Obywatelskiej. Myślę, że Donald Tusk jest takim typem polityka, który na taką niepewna walkę się nie zdecyduje, zwłaszcza, że w jego wypadku mogłoby być tak, że przegrałby wybory prezydenckie po raz drugi - oceniła, nawiązując do faktu, że Tusk przegrał z Lechem Kaczyńskim w drugiej turze wyborów w 2005 roku.

