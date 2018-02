Schetyna o zatrzymaniu Frasyniuka: to powrót do mrocznych lat 80.

14.02 | Zatrzymanie Władysława Frasyniuka to jest zły symbol tych rządów, to jest PRL bis i powrót do mrocznych lat 80-tych - powiedział w środę przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

