"Jak się zachować po tych obrazkach w Białymstoku? Trzeba zamanifestować sprzeciw"

Jarosław Kaczyński ma świadomość, że polityka to są emocje. Rzucił hasło: "obrona Kościoła, obrona chrześcijaństwa, precz z pedałami" i do tego 500 plus. W odpowiedzi opozycji nie ma emocji - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Władysław Frasyniuk, opozycjonista z czasów PRL. Jego zdaniem po zajściach podczas Marszu Równości w Białymstoku "trzeba się zachować przyzwoicie i zamanifestować swój sprzeciw".

Władysław Frasyniuk mówił o chuligańskich zajściach podczas Marszu Równości w Białymstoku i o organizowanych w ubiegły weekend manifestacjach przeciwko przemocy.

Frasyniuk: młodzi ludzie w obronie Kościoła, z okrzykiem na ustach: bić pedała

"Trzeba było znaleźć innego wroga. I tym wrogiem są osoby LGBT" Nagonka na osoby... czytaj dalej » Gość "Faktów po Faktach" przyznał, że być może to wina jego pokolenia. - Może nie przekazaliśmy wrażliwości, nie przekonaliśmy młodego pokolenia, które wchodzi w dorosłe życie, że te wartości są fundamentem wolności, fundamentem wolnego państwa i fundamentem szacunku dla drugiego człowieka - mówił.



- Być może bieda, która spowodowała, że musieliśmy postawić mocno na gospodarkę, która spowodowała, że skupiliśmy się na budowaniu zamożności swojej i swojej rodziny, spowodowała też to, że zapomnieliśmy o tych słabszych - dodał Frasyniuk.



Jego zdaniem "to powoduje, że wychodzą młodzi ludzie w obronie Kościoła, chrześcijaństwa, z okrzykiem na ustach: bić pedała".



Podkreślił, że takie zachowania jak te, których świadkami byliśmy w Białymstoku, "to także wina polityków, wina Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, Kościoła katolickiego". - Te instytucje nawołują do braku tolerancji, do braku szacunku do tych, którzy są inni niż się przyjęło. Kiedyś to byli Żydzi, kolorowi, czyli imigranci, a teraz mamy do czynienia z gejami, czy jak mówią funkcjonariusze państwa, bandyci z Białegostoku - pedałami - powiedział Frasyniuk.

"Przyzwoicie trzeba się zachować, trzeba zamanifestować swój sprzeciw"

"Kolejne rządy ignorowały ten problem" Władza powinna... czytaj dalej » Jego zdaniem widać też "brak refleksu i reakcji polityków ze wszystkich stron". - To nie jest problem LGBT, Kaczyński nas sprytnie wpuszcza w tę dyskusję. To jest problem tolerancji, szacunku dla drugiej osoby, solidarności z osobą pokrzywdzoną - wyliczał opozycjonista z czasów PRL.



Zaznaczył, że "prawdą jest to, że to Kaczyński na tym mocno zagrał". - On ma świadomość, że polityka to są emocje. Rzucił hasło: "obrona Kościoła, obrona chrześcijaństwa, precz z pedałami" plus 500 plus. Na co niestety odpowiedź największej partii (opozycyjnej) to "my damy dodatkowe 500 dla osób pracujących". A nie ma kompletnie emocji, nie ma tego - "my staniemy w obronie wolności, tolerancji i szacunku dla innych - mówił.



- Jak się zachować po tych obrazkach w Białymstoku? Przyzwoicie trzeba się zachować, trzeba zamanifestować swój sprzeciw. Na różne sposoby - stwierdził Frasyniuk.