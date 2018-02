Foto: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Video: TVN24 BiS

Ciosek: nie wiem czy sankcje są dobrym rozwiązaniem

28.07 | Polityka sankcji nie przyniosła na razie rezultatów. Kolejne sankcje mogą doprowadzić do ponownego podzielenia świata i utworzenia nowej żelaznej kurtyny. Jeśli przestaniemy razem handlować i do siebie jeździć, to powstaną dwie części Europy. Rosja jest na tyle potężna, ma swoje zasoby i tyle wewnętrznej siły, że znowu możemy wrócić do podziału, a to byłoby niedobre. Polska stałaby się frontowym państwem. Dla naszego kraju to fatalna sytuacja, bo trzeba będzie zbroić się po zęby i pilnować granic. A to nie są wesołe perspektywy. Dlatego uważam, że nasza polityka powinna zmierzać do dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu o ile to jeszcze jest możliwe bez podziału Ukrainy - mówi w TVN24 Biznes i Świat Stanisław Ciosek, dyplomata i były ambasador RP w Moskwie.

»