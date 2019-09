Rosja "wspiera dialog z opozycją". W Wenezueli





Rosja popiera wszystkie legalne organy władzy Wenezueli, w tym urząd prezydenta - oświadczył na spotkaniu z wenezuelskim prezydentem w Moskwie rosyjski przywódca Władimir Putin.

Na środowym spotkaniu na Kremlu z Nicolasem Maduro, który przebywa z wizytą roboczą w Moskwie, Władimir Putin zapewnił, że Rosja "zawsze konsekwentnie popiera legalne organy władzy, w tym urząd prezydenta i parlamentu". Putin dodał, że Moskwa popiera także prowadzony przez Maduro dialog z siłami opozycji wenezuelskiej.

- Oczywiście wspieramy także dialog, który pan prowadzi z siłami opozycji. Uważamy, że odmowa dialogu jest irracjonalna, szkodliwa dla kraju i stanowi jedynie zagrożenia dla dobrobytu ludności Wenezueli – oświadczył Putin, cytowany przez agencję Interfax.

Wizyta robocza

Na początku spotkania z Maduro gospodarz Kremla przypomniał także o współpracy wojskowej łączącej oba kraje. Zapewnił, że jest ona "przede wszystkim związana ze zobowiązaniami Rosji dotyczącymi obsługiwania wcześniej zakupionego przez Wenezuelę sprzętu produkcji rosyjskiej".

W szczególności, jak mówił Putin, chodzi o dostawę części zamiennych i o stworzenie centrów serwisowych. Putin poinformował, że prace w tej dziedzinie "toczą się ściśle według harmonogramu i zgodnie ze zobowiązaniami" obu państw.

Kryzys w Caracas

Wenezuela od miesięcy pogrążona jest w głębokim kryzysie politycznym, odkąd w styczniu bieżącego roku Maduro, po nieuznanych przez opozycję wyborach, rozpoczął nową kadencję jako prezydent kraju, a przewodniczący parlamentu i przywódca krajowej opozycji Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem.

Rządy Guaido uznało dotychczas 50 krajów. Władzę Maduro wspierają natomiast Rosja, Chiny, Kuba, Iran i Turcja. Kryzysowi politycznemu towarzyszy ostry kryzys gospodarczy - wenezuelska waluta nie ma praktycznie żadnej wartości, w sklepach brakuje produktów, hiperinflacja szacowana jest przez MFW na 10 mln procent.

Według ONZ 7 mln osób, czyli jedna czwarta ludności tego kraju, potrzebuje pomocy humanitarnej.

Poparcie Moskwy

- Przyjazd Maduro do Putina jest potrzebny, by pokazać mieszkańcom Wenezueli poparcie Moskwy – ocenił Fiodor Łukjanow, redaktor naczelny czasopisma "Rosja w globalnej polityce".

- Rosja jest prawdopodobnie najpotężniejszym partnerem i patronem Wenezueli i Maduro osobiście. Dlatego naturalne jest, że systematycznie spotyka się z Putinem. Dla jego władzy jest to znaczące wsparcie w kraju. Z kolei dla Putina ważne jest, by dowiedzieć się od Maduro, co dzieje się w Wenezueli i jakie są jego intencje i plany – podkreślił Łukjanow, cytowany przez rosyjską sekcję BBC.





