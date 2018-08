"Zaproszenie kwestią dobrego smaku". Putin na ślubie szefowej dyplomacji Austrii

Video: Mateusz Malinowski / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Prezent z bonusem? W piłce, którą Putin podarował Trumpowi,...

Donald Trump otrzymał od Władimira Putina prezent. Mundialowa piłka została sprawdzona przez Secret Service. Chodziło o to, czy nie ma w niej żadnego podsłuchu. Urządzenia podsłuchowego wprawdzie nie znaleziono, ale właśnie okazało się, że w piłce pod nazwą firmy producenta umieszczony został chip. Podobno niegroźny. Ale jak rosyjski przywódca przekazuje taki podarunek amerykańskiemu prezydentowi, to musi to wzbudzić podejrzenia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

