Do USA bez wizy. Pytania i odpowiedzi

Donald Trump o zgodzie na włączenie Polski do ruchu bezwizowego

Video: Reuters

04.10 | Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek dziennikarzom, że wyraził zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego. Włączenie do programu ruchu bezwizowego pozwala na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na 90 dni.

