Wjechał w rowerzystów i uciekł. Wszystko nagrała kamera monitoringu

Potrącił dzieci jadące na rowerze i odjechał. Do zdarzenia doszło w San Jose w Kalifornii. Ranne dzieci trafiły do szpitala, a policja szuka sprawcy. Na nagraniu z monitoringu widać, jak samochód podjeżdża do skrzyżowania, do którego w tym samym czasie zbliżają się chłopiec i dziewczynka na rowerze. Kierowca pojazdu zignorował wcześniej znak stop i bez zatrzymania wjechał na skrzyżowanie, uderzając bezpośrednio w chłopca. Dziewczynka jadąca za nim wpadła w bok pojazdu. Kierowca wycofał się i odjechał w drugą stronę. Chłopiec trafił do szpitala ze złamanym nadgarstkiem, kilkoma zwichniętymi palcami i wieloma siniakami. Dziewczynka - z lekkim wstrząśnieniem mózgu. Ich stan jest jednak stabilny.