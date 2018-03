Do wypadku doszło w sobotę

Po godzinie 19 w Skalmierzycach, koło Ostrowa Wielkopolskiego doszło do wypadku, w którym kierowca samochodu osobowego potrącił spacerującą, czteroosobową rodzinę.

19.03. | Wjechał w czteroosobową rodzinę i uciekł. Od soboty szukała go policja. Domniemany sprawca wypadku w Skalmierzycach (woj. wielkopolskie) jest już w rękach policji. Mężczyzna sam zgłosił się na komendę.

55-letni właściciel nissana, którym w sobotę w Skalmierzycach (Wielkopolskie) potrącono czteroosobową rodzinę, usłyszał zarzuty. Mężczyzna odmówił składania zeznań., ale śledczy uznali, że to on siedział "za kółkiem". - Kierowcy grozi kara do 4,5 roku więzienia - poinformowała rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji Małgorzata Łusiak.