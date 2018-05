"Często jesteśmy nie za bardzo dobrze rozumiani przez naszych przyjaciół z zachodniej Europy"





Europa Środkowa ma swoje własne, unikalne doświadczenia - mówił na wspólnej konferencji prasowej z premierem Węgier Viktorem Orbanem Mateusz Morawiecki. - Często jesteśmy nie za bardzo dobrze rozumiani przez naszych przyjaciół i partnerów z zachodniej Europy, bo oni mieli to szczęście, że nie przeżyli komunizmu, a ich wcześniejsze dzieje były bardziej szczęśliwe - dodał szef polskiego rządu.

Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki podziękował węgierskiemu premierowi za to, że wybrał Polskę na cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej po "tak wyraźnie zwycięskich wyborach, kiedy Węgry idą dalej drogą wewnętrznych reform, ale jednocześnie też konstruktywnego podejścia w ramach Unii Europejskiej do wielu tematów".

"Mamy tutaj bardzo jednoznaczne stanowisko"

- O tych wielu tematach właśnie rozmawialiśmy dzisiaj z panem premierem. Poruszyliśmy kwestie związane z wieloletnimi ramami finansowymi w związku ze zbliżającymi się, a właściwie już rozpoczętymi, budżetowymi negocjacjami w ramach Unii Europejskiej - mówił Morawiecki.

Dodał, że zostały poruszone również "bardzo gorące tematy". Wymienił między innymi tematykę związaną z migracją oraz uchodźcami.

- My z panem premierem mamy tutaj bardzo jednoznaczne stanowisko i Węgier, i Polski. W tym zakresie uzgodniliśmy również pewne dalsze korki co do podejścia do tego tematu - wyjaśnił.

Morawiecki powiedział, że z Orbanem rozmawiał również o współpracy dwustronnej Polski i Węgier, która - jak ocenił - "rozwija się w zasadzie wzorcowo".

"Suwerenność narodowa to zasadnicza sprawa"

Orban z kolei podkreślił, że kwestia kryzysu migracyjnego i przyjmowania uchodźców nie jest dla jego kraju sprawą "taktyczną", tylko "najważniejszą". Orban przylatuje do Warszawy. Morawiecki powita go w Pałacu na Wodzie W poniedziałek... czytaj dalej »

- Suwerenność narodowa to jest po prostu zasadnicza sprawa: kto może zadecydować o tym, że ktoś może przebywać na terenie danego państwa. Nasi rodzice, dziadkowie by się w grobach obracali, gdybyśmy się dołożyli do tego, że ktoś inny - nie Węgrzy - zadecydował, kto jest na naszym terenie - zaznaczył Orban.

Jak wskazał, rozmawiał z Morawieckim również o unijnym budżecie.

- Z tym tematem mamy dużo pracy przed sobą. Blisko są nasze stanowiska - polskie i węgierskie - ale sporo państw unijnych ma zupełnie inne stanowiska - podkreślił premier Węgier. Zaznaczył, że Polska i jego kraj chcą "ochronić" między innymi interesy rolników.

"To służy naszym interesom"

Węgierski premier zaznaczył, że "Polacy i Węgrzy chcą silnej Europy".

- W trakcie naszych rozmów zgodziliśmy się - to mogę stwierdzić, że obaj chcemy silnej Europy. Chcemy brać udział w reformach i dyskusjach umacniających Europę, obaj chcemy spokojnego rozwoju Europy. Polacy i Węgrzy chcą silnej Europy, jesteśmy przekonani, że to służy naszym interesom - podkreślił Orban.

Zaznaczył, że silny region Europy Środkowej może dać siłę całemu kontynentowi europejskiemu.

- Powiedzieliśmy sobie, jak bardzo trzeba mocno patrzeć w przyszłość i budować wspólną agendę europejską w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego, granic - to oczywiście odnosi się do uchodźców. O tym bardzo konkretnie rozmawialiśmy z panem premierem i ujednoliciliśmy stanowisko w tym zakresie - mówił z kolei szef polskiego rządu.



