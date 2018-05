But na stole, a w nim pralinki. "Pozbawiony wrażliwości" deser dla premiera Japonii





Foto: Instagram/Segev Moshe | Video: Reuters Premier Japonii odwiedził Izrael w zeszłym tygodniu

Premier Japonii Shinzo Abe odwiedził w zeszłym tygodniu Izrael. Po całym dniu wypełnionym spotkaniami zjadł uroczystą kolację z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu. Niespodziewanie, o posiłku stało się głośno na całym świecie. Wszystko z powodu deseru.

Netanjahu spotka się z Putinem Premier Izraela... czytaj dalej » 2 maja premier Japonii Shinzo Abe został zaproszony na uroczystą kolację do rezydencji premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Towarzyszyły im żony: Akie Abe i Sara Netanjahu.

Kilka dni po zakończeniu wizyty niespodziewanie stało się o niej głośno. Wszystko z powodu deseru, który przygotował dla gości znany w Izraelu szef kuchni Segev Moshe. Postanowił zaserwować im czekoladowe pralinki, które zdecydował się podać w naczyniach o kształcie męskich butów.

"Pozbawiona wrażliwości decyzja"

Izraelski dziennik "Yedioth Ahronoth" napisał w poniedziałek, że taka forma podania deseru nie spotkała się z uznaniem, a "japońscy dyplomaci, urzędnicy izraelskiego ministerstwa spraw zagranicznych i wysocy rangą izraelscy dyplomaci, którzy pracowali wcześniej w Izraelu byli zszokowani tym pomysłem". "To była pozbawiona wrażliwości decyzja" - ocenia w artykule pragnący zachować anonimowość izraelski urzędnik. Wskazuje przy tym, że buty nie cieszą się poważaniem w japońskiej kulturze, a mieszkańcy tego kraju nie tylko zostawiają obuwie przed wejściem do domu, ale również nie noszą go w biurze.

Jeden z japońskich dyplomatów podkreśla z kolei anonimowo w rozmowie z dziennikiem, że "w żadnej kulturze na świecie nie kładzie się butów na stole". - Jeśli miało być to zabawne, to tak nie uważamy. Czuliśmy się obrażeni w imieniu naszego premiera - mówi.

Jak podaje "Washington Post", izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreśliło w komunikacie, że nie było odpowiedzialne za akceptację dań, które zostały podane.

"Szanujemy i doceniamy szefa kuchni. Jest bardzo kreatywny" - przekazał resort, który później zapewnił jeszcze o "najwyższym szacunku" dla japońskiego premiera.

W rozmowie z "Japan Times" urzędnik z japońskiej ambasady w Izraelu odmówił komentarza, tłumacząc, że była to prywatna kolacja. Dodał jednak, że do placówki dotarły słuchy, że premierowi i jego żonie spotkanie się podobało.

Sam szef kuchni pochwalił się swoim dziełem na Instagramie.



Prime Minister of Israel and his wife host the Prime Minister of Japan Great honor to cook for you! Not obvious for me #unforgettable night Post udostępniony przez segevmoshe (@segevmoshe) Maj 2, 2018 o 1:04 PDT



Chocolate selection from the world by #SegevArt / A metal shoe by @tomdixonstudio Post udostępniony przez segevmoshe (@segevmoshe) Maj 6, 2018 o 10:57 PDT





"To nie jest prawdziwy but"

Natalie Portman tłumaczy swoją decyzję: zależy mi na Izraelu Nie chciałam, by... czytaj dalej » "Deser został podany w rzeźbie wykonanej przez znanego artystę Toma Dixona, którego prace pokazywane są w muzeach na całym świecie. To wysokiej jakości dzieło sztuki, metalowy odlew w kształcie buta. Nie jest to prawdziwy but" - przekazał w oświadczeniu agent Segeva.

Nie wszyscy użytkownicy Instagrama się z nim jednak zgadzają.

"Jeśli przygotowujesz dyplomatyczną kolację, minimum, jakie powinieneś wykonać, to dowiedzieć się czegoś o gościu. W Japonii buty uważane są za godne pogardy, zawsze ściąga się buty przed wejściem do każdego domu" - zauważa jedna z komentujących wpis osób.

Kolejny użytkownik zauważa natomiast: "nie trzeba wiedzy o żadnej kulturze, żeby mieć świadomość, że podawanie butów na kolacji jest złe".