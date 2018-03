"Niemcy robią wszystko, by nie zaostrzać stosunków z Polską"





»

Jeśli pojawiały się jakiekolwiek problemy dotyczące znaku zapytania nad reformą sądownictwa w Polsce, to Niemcy starały się trzymać od tego sporu jak najdalej. Co więcej, chowały się w pewnym sensie za Unię Europejską - mówił w "Faktach po Faktach" Bartłomiej Sienkiewicz, były szef MSW. - Kanclerz Niemiec zrobiła dokładnie to samo, co Niemcy robią od dwóch lat, czyli umyła ręce - dodał, komentując wizytę Angeli Merkel w Warszawie.

Po poniedziałkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim kanclerz Niemiec Angela Merkel była pytana przez dziennikarzy o dialog Polski z Komisją Europejską w sprawie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Odpowiedziała, że z zadowoleniem przyjęłaby stwierdzenie Komisji, iż rozmowy z Polską były pomyślne. Kanclerz Merkel już w Warszawie. Na początek rozmowa z premierem W poniedziałek po... czytaj dalej »

"Niemcy starały się trzymać od sporu jak najdalej"

Do tej wypowiedzi odniósł się w "Faktach po Faktach" były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. - Pani kanclerz dała do zrozumienia, że to jest sprawa między Unią Europejską a Polską, a nie między Niemcami a Polską - powiedział.

Według niego, "jest to realizacja pewnej doktryny, którą Niemcy przyjęły w stosunkach z rządem polskim".

- Jeśli pojawiały się jakiekolwiek problemy dotyczące znaku zapytania nad całą reformą sądownictwa, to Niemcy starały się trzymać od sporu jak najdalej. Co więcej, chowały się w pewnym sensie za Unię Europejską - ocenił były szef MSW.

- Niemców w tym konflikcie nie było. Kanclerz Niemiec zrobiła dokładnie to samo, co Niemcy robią od dwóch lat, czyli umyła ręce, powiedziała, że to jest dialog między Unią a Polską - mówił.

"Niemcy robią wszystko, aby nie zaostrzać stosunków z Polską"

Zdaniem Sienkiewicza, "wpływy niemieckie w Unii są na tyle duże, że Niemcom wygodnie jest schować się za Unię".

- Dlaczego tak robią? Ponieważ polska gospodarka jest częścią gospodarki Niemiec, a niemiecka gospodarka ma olbrzymi wpływ na polską gospodarkę. Jesteśmy niezwykle silnie zrośnięci ekonomicznie - stwierdził.

- Niemcy robią wszystko - ta wizyta też jest tego dowodem - aby nie zaostrzać stosunków z Polską. Nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, nie wchodzić w zwarcie tam, gdzie polski rząd szuka zwarcia - mówił. Wspomniał w tym kontekście o kwestii reparacji wojennych.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Niemcy robią wszystko, by nie zaostrzać stosunków z Polską"

"Niemcom bardzo zależy, żeby Polska była w tym tandemie"

Jak ocenił Sienkiewicz, po objęciu przez Merkel po raz czwarty stanowiska kanclerza "będzie się decydował kierunek zmian wewnątrzunijnych". - Wszyscy czują, że idzie wewnętrzna zmiana - zaznaczył. Merkel: z zadowoleniem przyjęłabym pomyślny wynik rozmów Komisji Europejskiej z Polską - Polska jest... czytaj dalej »

- Tandem prezydent Francji - kanclerz Niemiec będzie narzucał pewien ton i tempo tej zmiany - ocenił, dodając że Niemcom bardzo zależy na tym, żeby Polska była w tej grupie.

- Wszystkim zależy, żeby Polska była w środku, tylko my staramy się coraz bardziej być na zewnątrz tej zmiany politycznej w Europie - stwierdził.

Podkreślał, że - według niego - Niemcom zależy, "żeby mieć dobre stosunki z sąsiadem".

- Ta pragmatyczność niemiecka to nie jest słabość i byłoby dobrze, żeby obecnie rządzący w Warszawie zrozumieli, że ta polityka też ma swój limit - powiedział.

- Mam nadzieję, że polski rząd nie spowoduje takich kłopotów dla Polski w dłuższym okresie czasu, w których ta cierpliwość się skończy i nasze miejsce zacznie być coraz bardziej na uboczu najważniejszych procesów w Unii Europejskiej. To jest, prawdę mówiąc, największa obawa - podsumował.