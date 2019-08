"Bestie" Trumpa już w Warszawie

Donald Trump przyjedzie do Polski. "Tego typu spotkanie wskazuje na silne związki"

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Donald Trump przyjedzie do Polski. "Tego typu spotkanie...

- My sobie nie zdajemy sprawy, jak wyjątkowym wydarzeniem jest obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych gdziekolwiek pierwszego września - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Skomentował w ten sposób informację o udziale prezydenta USA Donalda Trumpa w dniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. - Tego typu spotkanie wskazuje na silne związki - dodał. - Wolałbym od amerykańskiego prezydenta nie gestów, ale czegoś więcej - mówił z kolei amerykanista Marcin Wojciechowski. - Gestów to my od niego dostajemy całkiem sporo. Z tym "czymś więcej" jest słabo - dodał.

