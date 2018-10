Ambasador USA w Polsce: jestem gotowa, by załatwić dla was sprawę wiz

- Wszyscy, także moi szefowie, mówią mi, że nie można tak mówić, ale i tak to powiem. Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę wiz - mówi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher w rozmowie z Piotrem Kraśką. Wywiad wyemitowany zostanie na antenie TVN24 w czwartek 1 listopada o godzinie 10.15.

Georgette Mosbacher w wywiadzie z TVN24 przyznaje, że ma trzy priorytety, od kiedy prezydent Donald Trump nominował ją na stanowisko ambasadora w Polsce. W rozmowie porusza kwestię wiz dla Polaków.

- Jesteście wspaniałym sojusznikiem, z całą pewnością najsilniejszym w tym regionie. Macie 10 milionów Polaków, którzy mieszkają w Stanach, więc jesteśmy tak czy inaczej spokrewnieni i powiązani ze sobą. Zgadzam się. Ja jestem gotowa, żeby sprawę wiz dla was załatwić. Wiem, że to niełatwy temat.

