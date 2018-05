Waszczykowski: Putin dostał absolutną władzę na talerzu. Nie wykorzystał tych lat





Putin jest silniejszy o tyle, że zdobył większą pozycję i obecność na świecie poprzez rozpętanie konfliktów - mówił o prezydencie Rosji Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. W dogrywce "Jeden na jeden" odniósł się też do porozumienia nuklearnego z Iranem. Ocenił, że nie jest ono dobre, ale z braku alternatywy "nie powinniśmy go zrywać".

Władimir Putin został w poniedziałek zaprzysiężony na prezydenta Federacji Rosyjskiej i oficjalnie rozpoczął swą czwartą kadencję na stanowisku szefa państwa.

W dogrywce "Jeden na jeden" Witold Waszczykowski był pytany, czy w ciągu ostatnich kilku lat pozycja Władimira Putina wzrosła. Były szef polskiego MSZ ocenił, że "i tak, i nie".

Dwa plany Putina

- (Putin) jest silniejszy o tyle, że zdobył większą pozycję i obecność na świecie poprzez rozpętanie konfliktów na Kaukazie, Ukrainie, w Syrii, dominującą pozycję na Morzu Czarnym, asertywność na Bałtyku - wyliczał.



"Cieszę się, że to są już byli dyplomaci. Podpisali się pod paszkwilem politycznym" Osoby, które... czytaj dalej » Jak jednak tłumaczył Waszczykowski, "Putin i jego siła zależy jedynie od słabej gospodarki rosyjskiej, która zależy od zdobywania funduszy poprzez sprzedaż surowców".

- Jego zdolności mobilizowania gospodarczego są słabsze - ocenił.



Były szef MSZ podkreślił, że prezydent Rosji "nie wykorzystał tych kilkunastu lat (...), od kiedy dostał bezwzględną, absolutną władzę na talerzu". - Mógł zreformować bardzo potężny i bogaty kraj, jakim jest Rosja, ale tego nie zrobił - ocenił Waszczykowski.

Były minister mówił o dwóch planach Putina. - W planie "A" miał zadanie, żeby doprowadzić do odbudowy pozycji Rosji do poziomu, jaki miał Związek Radziecki. To mu się nie udało - tłumaczył.

Jak mówił, Putin chciał też "doprowadzić do sytuacji takiej jak w XIX wieku, kiedy światem rządził koncert mocarstw". W ocenie Waszczykowskiego, to mu się udało. - Na przykład kryzys rosyjsko-ukraiński jest zarządzany przez grupę mocarstw, kryzys na Bliskim Wschodzie, sprawy irańskie, koreańskie są rozwiązywane przez grupę państw - wyliczał były szef MSZ.

"Klęska we wciąganiu Rosji do współpracy pokojowej"

Waszczykowski ocenił, że władze Rosji traktują Polskę "jako państwo, ponad głowami którego należałoby się dogadywać z innymi większymi państwami".



Kolejna kadencja Putina. "Taki stan rzeczy, który może istnieć bardzo długo" Rosja jest krajem... czytaj dalej » Dodał też, że Rosja "źle się czuje, jeśli jest konfrontowana z instytucjami światowymi, międzynarodowymi jak Unia Europejska, czy NATO".

- Te instytucje nie chcą, nie są w stanie doprowadzić władz rosyjskich do wspólnego stołu, mimo że oferują daleko idące koncesje - mówił były szef MSZ.

Przypomniał też, że "przed wielu laty powstała Rada NATO-Rosja, która jest nieużywana ze względu na niechęć Rosjan do pracy w takiej formule".

- Unia Europejska też proponuje uprzywilejowane relacje unijno-rosyjskie i Rosja nie chce z tego skorzystać - dodał Waszczykowski.



Ocenił, że "obie te instytucje poniosły klęskę we wciąganiu Rosji do współpracy pokojowej ze światem zachodnim".

"To porozumienie nie wytrąca Iranowi instrumentów z ręki"

We wtorek prezydent USA Donald Trump ma ogłosić decyzję o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Celem porozumienia, które poza Stanami Zjednoczonymi podpisało sześć innych mocarstw, jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.

Trump gratuluje Putinowi rozpoczęcia nowej kadencji Donald Trump... czytaj dalej » - Biorąc pod uwagę zapowiedzi strony amerykańskiej, samego prezydenta (Trumpa) i pracowników, jakich sobie dobrał, może to zrealizować (wypowiedzieć porozumienie - red.) - komentował Waszczykowski.

Ocenił, że "to nie jest dobre porozumienie".

- To porozumienie nie wytrąca Iranowi instrumentów z ręki, aby kiedyś zbudować bombę jądrową. Cała technologia została w Teheranie. W dalszym ciągu Teheran nadal ma rozwijać program rakietowy, jest nieograniczony niczym, aby próbować stworzyć hegemonistyczną pozycję w tamtym regionie - tłumaczył były szef MSZ.

- Z drugiej strony jest to porozumienie, które daje nam możliwość weryfikacji tego, co robi dzisiaj Iran. To jest pierwszy raz od rewolucji islamskiej w 1979 roku porozumienie międzynarodowe, które daje nam wgląd przynajmniej w część działań strony irańskiej - dodał.

Jak zaznaczył Waszczykowski, "jeśli nie znajdziemy alternatywy tego porozumienia, nie zrywajmy go, bo ono ma również pewne pozytywne rozwiązania".

