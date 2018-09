Wilki w oku fotopułapki. "Romantyczna kolacyjka o północy"

Video: Paula Przetakowska / Fakty po południu

Wilki czeka relokacja?

Wilków jest coraz więcej, zbliżają się do domostw - skarżą się mieszkańcy Mosiny (woj. lubuskie). Jak rozwiązać ten problem? Burmistrz pobliskiej Witnicy ma pomysł. Chce wywieźć wilki do parków narodowych lub zamknąć je w ogrodach zoologicznych. Dyrektor poznańskiego zoo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. - Człowiek się boi zupełnie niepotrzebnie. To są stereotypy tkwiące w naszych umysłach począwszy od "Czerwonego Kapturka" poprzez wilkołaki i wszystkie złe moce, które zostały z nimi związane - mówi Ewa Zgrabczyńska.

»