"Potrzebujemy być dzisiaj razem". Kuzynka Skripalów napisała list do Theresy May





"Chciałabym ich zobaczyć osobiście, żeby powiedzieć naszej babci o stanie zdrowia jej syna i wnuczki" - napisała w liście do premier Theresy May Wiktoria Skripal, kuzynka otrutej nowiczokiem Julii Skripal. Brytyjskie władze odrzuciły jej wniosek o wizę.

Po tym jak brytyjskie władze w piątek odrzuciły wniosek o wizę Wiktorii Skripal - która w Rosji stała się twarzą rodziny Skripalów i często gości w mediach - Rosjanka pojawiła się w rosyjskiej telewizji państwowej, gdzie odpowiadała na pytania publiczności.

W programie zasugerowała między innymi, że jej wniosek o wizę odrzucono, bo jej wuj Siergiej i kuzynka Julia mogą być przetrzymywani w Wielkiej Brytanii wbrew swojej woli. Brytyjski rząd nazwał takie oskarżenie "niedorzecznym".

"Potrzebujemy być dzisiaj razem"

Po programie Wiktoria Skripal odczytała dla telewizji Sky News list do premier Wielkiej Brytanii Theresy May.

"Chciałabym ich zobaczyć osobiście, żeby powiedzieć naszej babci o stanie zdrowia jej syna i wnuczki. Moje podanie zostało odrzucone" - czytała Wiktoria Skripal.

"Cały świat mówi o tym skandalu, ale ta sprawa dotyczy prawdziwych ludzi. To nasza rodzina, naprawdę potrzebujemy być dzisiaj razem" - dodała.

Potem w rozmowie z telewizją Sky News powiedziała, że jeśli Julia to zobaczy, to chce, by wiedziała, że ją "kochają i zawsze będą czekać". - Będziemy walczyć o nią do końca. Jeśli nie uda mi się tutaj, to pójdę do Organizacji Narodów Zjednoczonych - oświadczyła.

Zapowiedziała, że jeśli nie uda jej się legalnie dostać do Wielkiej Brytanii, to jest w stanie nawet przekroczyć granicę nielegalnie.

Atak na Skripala

Siergiej Skripal - były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę brytyjską - i jego córka Julia 4 marca trafili do szpitala w Salisbury na południowym zachodzie Anglii, gdy zostali znalezieni nieprzytomni w jednym z miejscowych centrów handlowych. Brytyjscy śledczy uznali, że oboje zostali zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu Nowiczok. Rosja odpiera podobne zarzuty, mówiąc o prowokacji i "antyrosyjskiej kampanii".



Próba zabójstwa Skripala wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny.