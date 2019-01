Tragiczny wypadek w żwirowni. Nie żyje mężczyzna przysypany piachem

Video: TVN24 Poznań

Śmiertelny wypadek na budowie w Gnieźnie

29.08| Na placu budowy targowiska przy ulicy 21 Stycznia w Gnieźnie doszło do wypadku. Ściana przygniotła 18-letniego chłopaka. Do szpitala trafił w bardzo ciężkim stanie. Niestety nie udało się go uratować.

