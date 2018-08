Wieźli marihuanę, w domu mieli większe zapasy. Narkotyki znalazł pies





Strażnicy Graniczni zatrzymali dwóch młodych Lubuszan. - W mieszkaniu jednego z nich znaleźli ponad 1,7 kg marihuany i amfetaminy oraz 148 tabletek ecstasy – poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Rafał Potocki.

Pies wskazał miejsce ukrycia narkotyków

Foto: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej | Video: TVN 24 Pies Goki wskazał miejsce ukrycia narkotyków

Strażnicy graniczni zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. - W mieszkaniu jednego z nich znaleźli ponad 1,7 kg marihuany i amfetaminy oraz 148 tabletek ecstasy – poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Rafał Potocki.

Podejrzani w miniony piątek wpadli podczas kontroli drogowej w powiecie żarskim (woj. lubuskie). Funkcjonariusze z pomocą swojego psa służbowego znaleźli niewielką ilość marihuany w seacie, którym podróżowali młodzi mężczyźni. Zarządzono przeszukania w ich domach.

- Na terenie posesji zamieszkanej przez 19-letniego kierowcę kontrolowanego pojazdu pies służbowy Goki bezbłędnie wskazał miejsce ukrycia prawie 740 gram marihuany, 967 gram amfetaminy, 148 sztuk tabletek ecstasy oraz 64 gram nieustalonej substancji. Prawdopodobnie jest to środek psychoaktywny, który trafił do badań - powiedział Potocki.

Warte 68 tys. zł

Część ujawnionych środków odurzających była podzielona na porcje. Łączna, szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 68 tysięcy złotych.

Rzecznik dodał, że 19-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Sąd zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Jego kompanowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmuje się teraz zielonogórska policja.