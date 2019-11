"Zbyt długo milczeliśmy". Wierni z Gdańska piszą do papieża

Foto: tvn24 Video: tvn24

"Poniżanie, publiczne poniżanie. To wzbudza lęk". Świadectwa...

30.10 | Najbliżsi współpracownicy arcybiskupa Głódzia bronią go, zarzucając nam "systemowy atak na duchowieństwo". W odpowiedzi na to 16 księży gdańskiej archidiecezji deklaruje, że gotowi są przed nuncjuszem watykańskim w Polsce potwierdzić mocne zarzuty, jakie przed tygodniem padły w naszym reportażu o jednym z najważniejszych polskich hierarchów. Po tej wymianie oświadczeń i publicznej dyskusji, jaka wywiązała się wokół tego tematu, w programie wracamy do wstrząsającego świadectwa duchownych, którzy mieli doświadczać ze strony swojego przełożonego - arcybiskupa Głódzia - psychicznego znęcania się i publicznego poniżania. Do niepublikowanej dotąd korespondencji oraz świadków dotarł Leszek Dawidowicz. Ze względu na wagę padających zarzutów, w szczególny sposób musieliśmy zadbać o ochronę tożsamości naszych rozmówców, bo niektórzy z nich wciąż pozostają w zhierarchizowanej strukturze Kościoła.

