Trzy osoby z zarzutami za "wykorzystywanie osoby nieletniej"





Foto: sxc.hu | Video: tvn24 Ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonego prokuratura nie udziela na razie bliższych informacji

Co działo się w miasteczku na północy Wielkopolski? To badają śledczy. Policjanci zatrzymali tam trzy osoby podejrzane o seksualne wykorzystanie nieletnich. Cała trójka usłyszała już zarzuty. Ze względu na charakter sprawy, prokuratura nie zdradza szczegółów.

Udawał profesora, molestował studentki. Idzie do więzienia 6,5 roku spędzi w... czytaj dalej » Trzy osoby usłyszały zarzuty ws. seksualnego wykorzystywania osoby nieletniej. Do czynów miało dochodzić w miasteczku na północy Wielkopolski w ubiegłym roku.



Osoby podejrzane w tej sprawie to mężczyźni w wieku 20 i 33 lat oraz 19-letnia kobieta.



Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformowała, że śledztwo dotyczy obcowania płciowego z małoletnim w zamian za udzielanie korzyści majątkowej. Jak dowiedział się reporter TVN24, wątek ten dotyczy 33-latka.

W przypadku pozostałych dwóch osób sprawa badana jest pod kątem nakłaniania do prostytucji, czerpania korzyści z prostytucji oraz zmuszania do prostytucji groźbami.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował obu mężczyzn. Kobieta została objęta dozorem policyjnym.



- Ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonego prokuratura nie udziela na razie bliższych informacji. - Sprawa jest dość delikatna.

