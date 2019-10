"Sprowadzali do agencji młode kobiety z Ameryki Południowej". Dziewięć osób aresztowanych





»

Wielkopolscy policjanci zatrzymali we wtorek 13 osób, które - według śledczych - miały prowadzić agencje towarzyskie w kilku miastach w Polsce. W czwartek sąd zadecydował o areszcie dla dziewięciu z nich. Z ustaleń policji wynika, że podejrzani sprowadzali do swoich agencji młode kobiety z Ameryki Południowej. Obiecywali im pracę, a na miejscu zmuszali do prostytucji.

W czwartek rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował, że sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dziewięciorga z trzynastu osób zatrzymanych we wtorek. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Według ustaleń śledczych, działalność szajki zajmującej się handlem ludźmi zaczęła się już w grudniu ubiegłego roku.

Zatrzymali 13 osób

- Zajmowaliśmy się tą sprawą od kilku miesięcy. Informacje, które docierały do funkcjonariuszy wskazywały na to, że osoby wywodzące się z Warszawy i okolicznych miejscowości zajmują się prowadzeniem agencji towarzyskich na terenie Wielkopolski, Dolnego Śląska i Mazowsza. Sprawdzając ten wątek policjanci dowiedzieli się, że do tych agencji były sprowadzane młode kobiety z Ameryki Południowej - poinformował mł. insp. Andrzej Borowiak. Nastolatków wywozili do Niemiec i tam zmuszali do prostytucji. Sąd zmienia wyrok Sąd Apelacyjny we... czytaj dalej »

We wtorek w sprawie zatrzymano 13 osób w wieku od 21 do 57 lat. Wśród nich było sześć kobiet.

Nawet 15 lat więzienia

- Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w grupie przestępczej, czerpania korzyści z prostytucji, handlu ludźmi oraz wymuszeń. Trzy osoby odpowiedzą też za zmuszanie do określonego zachowania - mówił w środę tvn24.pl Michał Smętkowski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Podejrzanym grozi nawet do 15 lat więzienia. Wobec 11 osób prokuratura wnioskowała o areszt tymczasowy. Całą środę odbywały się posiedzenia aresztowe, a ostatecznie do aresztu trafiło dziewięcioro podejrzanych.

Jak informuje prokuratura, śledczy na razie wiedzą o trzech poszkodowanych kobietach, ale sprawa jest rozwojowa. Wśród ofiar znalazła się Polka i dwie obywatelki Peru.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.