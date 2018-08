"Żart" wieloryba. Turyści mokrzy od stóp do głów

4.07 | Wieloryba znaleziono na wysokości plaży Westerplatte. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce. Pilnują, aby wokół nikt nie pływał. Na miejscu są już specjaliści ze Stacji Morskiej Instytut Ocenografii Uniwersytetu Gdańskiego. To oni ocenią w jakim stanie jest wieloryb i jak uwolnić go z sieci.

Ponad 80 plastikowych toreb, ważących łącznie osiem kilogramów miał w sobie wieloryb, znaleziony na brzegu morza w Tajlandii. Niestety nie udało się go uratować. - To jest absolutne SOS - mówią aktywiści, bo jeśli plastik zabija tak wielkie zwierzę, to oznacza, że problem jest potężny.

24.08 | Turyści obserwujący humbaki u wybrzeży Alaski to spotkanie z wielorybem zapamiętają na pewno do końca życia. Mierzący kilkanaście metrów długości i ważący kilkadziesiąt ton długopłetwiec oceaniczny wyskoczył ponad fale i wpadł do wody tuż przy burcie łodzi wycieczkowej, ochlapując zebranych na pokładzie ludzi masą wody.

Humbaki osiągają masę do 45 ton, więc na turystów spadła masa wody