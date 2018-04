"Spokoju, miłości i odpoczynku". Wielkanocne życzenia od polityków





"Radosnego świętowania Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego! Spokoju, miłości i odpoczynku w gronie najbliższych" - napisał w niedzielę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Życzenia z okazji świąt za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyli także inni polscy politycy.

Polscy politycy składają rodakom życzenia z okazji świąt za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Najpiękniejszy czas w roku"

- Święta Wielkiej Nocy to najpiękniejszy czas w roku, w którym Jezus Chrystus, zwycięzca śmierci, mocą swojego zmartwychwstania przywraca nam wszystkim nadzieję - powiedziała wicepremier Beata Szydło w filmie zamieszczonym na twitterowym profilu. Jak podkreśliła, jest to czas "wytchnienia, spotkań z najbliższymi, rozmów przy wielkanocnym stole".

- Niech te święta upłyną Państwu pod znakiem pokoju, radości i pomyślności. Niech napełnią nas wszystkich nową siłą i optymizmem. Wesołego Alleluja - dodała wicepremier.





Umocnienia wiary, nadziei i miłości oraz utrwalenia więzi rodzinnych, życzył Polakom w kraju i za granicą marszałek Senatu Stanisław Karczewski. - Nadchodzące Święta Wielkanocne mają głęboki wymiar duchowy. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie są dla nas chrześcijan tajemnicą naszej wiary oraz nadzieją na jego życie wieczne - powiedział Karczewski w filmiku zamieszczonym na twitterze.

Jak podkreślił, każdemu człowiekowi, niezależnie od jego wyznania, chrześcijańskie święto przypomina prawdę o sensie życia. - Rodacy, życzę, by święta zmartwychwstania pańskiego umocniły w was wiarę, nadzieję i miłość, by utrwaliły więzi rodzinne, by były pełne pokoju - dodał marszałek Senatu.



Życzę, aby Święta Zmartwychwstania Pańskiego umocniły naszą wiarę, nadzieję i miłość, by utrwaliły więzi rodzinne, by były pełne spokoju i pojednania.

"Chcemy być ze sobą razem"

Na Facebooku życzenia złożył Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. "Święta Wielkiej Nocy to święta nowego początku. Bądźmy razem, bądźmy teraz z naszymi rodzinami, to czas dla nas wszystkich. Najlepsze dni wciąż jeszcze przed nami! Wesołych Świąt!" – napisał.

- Święta Wielkiejnocy to święta nowego życia, nowego początku (…). Chcemy być ze sobą razem, ale też chcemy mieć wiarę w to, że te najlepsze dni ciągle przed nami – mówił na filmie załączonym do tekstu.









"Życzę Wam, by okres świąteczny był okazją do wytchnienia i chwili refleksji, ale przede wszystkim, by upłynął w radosnej, rodzinnej atmosferze" – napisał z kolei na swoim profilu na Twitterze Borys Budka (PO).





Na Facebooku życzenia złożył również Paweł Kukiz (Kukiz'15). "Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam tego samego, czego sobie i mojej Rodzinie - przede wszystkim zdrowia. Niech gości w Waszych domach zawsze - u wierzących i niewierzących, u tych co "bardziej w lewo", u tych co "na prawo" i wśród tych, co pomiędzy nimi. Niech Dzień Zmartwychwstania będzie też okazją do refleksji, jak wiele jest w nas uśpionego Dobra. W nas wszystkich. Niech się obudzi, niech zmartwychwstanie a świat będzie piękniejszy. Wesołego Alleluja!!!" - napisał.









Życzenia złożyła także Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. - Z okazji świąt wielkanocnych życzę państwu, żeby w każdym polskim domu, zarówno tu w kraju, jak i za granicą, przy świątecznym stole, królowały radość, miłość rodzinna i nadzieja, że dobro zawsze zwycięża zło - powiedziała.





Najlepsze życzenia na święta dla wszystkich!



Z kolei szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz życzył, żeby to był czas spokoju i pokoju w rodzinach oraz "ojczyźnie naszej". - Co najważniejsze, żeby to nie były tylko dwa dni świąteczne, żeby to był długi, długi czas dobrego bycia ze sobą i myślenia o sobie. Żeby był bez nienawiści, zawiści, zazdrości - wyliczał.



