W ruch idą wiadra, butelki i sikawki. Wielkanocny poniedziałek, czyli śmigus-dyngus

Foto: Marcin Bielecki/PAP Video: Paweł Skalski / TVN24 Katowice

Suchy "lany poniedziałek" w Koniecpolu

28.03 | 1,5 tys. mieszkańców gminy Koniecpol od ponad pół roku żyje bez wody. Studnie wyschły, wodociągu nie ma. A gminy nie stać na to, by go wybudować. - Bez strażaków nic byśmy nie zrobili - mówią. W "lany poniedziałek" także mogą na nich liczyć.

