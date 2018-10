Londyn zapowiada "koniec polityki oszczędności"

Rachunek za Brexit. Ile Wielka Brytania jest winna Unii...

21.03 | Wystąpienie z Unii Europejskiej może kosztować Wielką Brytanię co najmniej 60 miliardów euro - wynika z analiz, jakie przeprowadził Alex Barker, dziennikarz "Financial Timesa" dla jednego z brytyjskich think tanków (opierając się od dane Komisji Europejskiej). Co się na składa na tę kwotę? Najwięcej kraj musi przeznaczyć na dotychczasowe zobowiązania względem Unii - około 36 miliardów euro. Do wspólnego budżetu na lata 2019-2020 włoży zaś około 22 miliardy euro (po pewnym rabacie może to wynieść 17 miliardów euro). Trzecia pozycja na rachunku to emerytury dla brytyjskich urzędników pracujących w instytucjach unijnych - na te zarezerwować trzeba będzie 8-10 miliardów euro.

