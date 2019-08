"Gdziekolwiek powiewa czerwona bandera, tam Wielka Brytania jest gotowa chronić żeglugi"

Wielka Brytania wysyła do Zatoki Perskiej niszczyciel HMS Duncan

Foto: Wikipedia (CC-BY-SA-3.0/Brian Burnell) Video: Twitter/@RoyalNavy

12.07 | W obliczu narastającego napięcia między Londynem i Teheranem brytyjski rząd podjął decyzję o wysłaniu do Zatoki Perskiej drugiego okrętu wojennego. Niszczyciel HMS Duncan ma dołączyć do fregaty HMS Montrose, która wkrótce uda się na przegląd techniczny. W ostatnich dniach okręt ten był zmuszony do podjęcia interwencji podczas próby zatrzymania brytyjskiego tankowca przez irańskie jednostki.

