Jedli szpitalne posiłki. Szósta śmiertelna ofiara niebezpiecznej bakterii

W najbliższym czasie nie uda się ograniczyć pożarów - przyznało rosyjskie Ministerstwo do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, informując o działaniach służb walczących z rozprzestrzeniającym się ogniem na Syberii. Płoną tam prawie trzy miliony hektarów lasów. To obszar dorównujący powierzchni Belgii. Prokuratura ma zbadać, czy nie doszło do podpalenia. zobacz więcej »