Media: "kaznodzieja nienawiści" wyjdzie na wolność

Radykalny imam Anjem Choudary opuści w październiku więzienie, w którym odsiaduje wyrok za zachęcanie muzułmanów do walki na rzecz tak zwanego Państwa Islamskiego - poinformował w środę "The Times". Jak podkreślił brytyjski dziennik, stanie się tak pomimo ostrzeżeń, że nazywany "kaznodzieją nienawiści" imam wciąż stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Anjem Choudary, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii, zostanie zwolniony z więzienia po odsiedzeniu mniej niż trzech lat z pięcioletniego wyroku zasądzonego w 2016 roku.

Radykalny muzułmański kaznodzieja: ta wojna musiała w końcu trafić na wasze terytorium Zamachowców z 11... czytaj dalej » "Times" zaznaczył jednak, że wiceminister sprawiedliwości do spraw więziennictwa Rory Stewart przyznał w parlamencie, że Choudary wciąż ma "bardzo szkodliwy, destabilizujący wpływ" na wiele osób. Zapewnił jednak, że policja oraz służby bezpieczeństwa będą czujnie obserwować działania islamisty, aby powstrzymać go przed dalszym nawoływaniem do nienawiści i przemocy.

Śledczy korzystać mają między innymi z lokalizatorów GPS, a na temat działań imama po wyjściu na wolność będą przeprowadzane wywiady środowiskowe.

Stewart podkreślił, że nazywany przez brytyjskie media "kaznodzieją nienawiści" kontrowersyjny imam oraz podobni mu "naprawdę fanatyczni ekstremiści" więzieni na terenie Anglii i Walii wciąż stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa za sprawą swojego "ekstremalnie wypaczonego, niebezpiecznego i przerażającego sposobu patrzenia na świat".

Jednocześnie przyznał, iż w przeszłości śledczy mieli często problem ze zgromadzeniem szczegółowego materiału dowodowego, który pozwoliłby na skazanie islamistów na długoletnie więzienie bez możliwości wcześniejszego wyjścia na wolność.

Mocno powiązany z dżihadystami

Choudary, który jest prawnikiem z wykształcenia, był przywódcą zakazanej w 2010 roku radykalnej grupy o nazwie "Al-Muhajiroun" (Emigranci). Na jego nauczanie powoływało się wielu terrorystów, między innymi jeden z odpowiedzialnych za zamach terrorystyczny na London Bridge w czerwcu 2017 roku, jak i dwaj mężczyźni, którzy w 2013 roku zamordowali żołnierza Lee Rigby'ego.

W przeszłości Choudary nie chciał potępić osób odpowiedzialnych za zamachy bombowe w Londynie w 2005 roku. Z uznaniem wypowiadał się o zamachowcach, którzy przeprowadzili ataki w USA 11 września 2001 roku. Opowiadał się też za przekształceniem Pałacu Buckingham w meczet. Mimo to wcześniej nie był oskarżany o działalność terrorystyczną i wielokrotnie brytyjskie media - na przykład telewizja BBC - zapraszały go do rozmów.