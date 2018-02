"Potężny wybuch" w Leicester





Foto: Reuters TV | Video: Reuters TV Do eksplozji doszło w Leicester

W jednym z budynków w centrum miasta Leicester w Wielkiej Brytanii doszło do wybuchu. Według serwisu internetowego dziennika "Daily Mirror" znajdował się w nim polski sklep.

Dwie eksplozje, strzelanina w centrum miasta. Wzrósł bilans ofiar Do co najmniej 38... czytaj dalej » Informację potwierdził brytyjski dziennikarz Ryan Hubbard, który mieszka niedaleko miejsca zdarzenia. - Cały budynek się zawalił - dodał.

Jak powiedział Hubbard sklep prawdopodobnie był czynny w momencie wybuchu. Na pierwszym piętrze budynku znajdował się lokal mieszkalny.

"Potężny wybuch"

Jak wynika z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych, w wyniku eksplozji zawalił się dwupiętrowy budynek.



Na nagraniach udostępnionych przez brytyjskie media widać, że uległ on całkowitemu zniszczeniu. Na miejsce zdarzenia skierowano co najmniej sześć wozów straży pożarnej. Policja ewakuowała mieszkańców pobliskich budynków i poprosiła o pozostanie z dala od miejsca incydentu. Na miejscu trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.



BREAKING: Leicester 'explosion' – Police declare 'major incident' as huge fire breaks out https://t.co/SdFHzUlizXpic.twitter.com/FOqhG3gSCU — Tolomeo (@TolomeoNews) February 25, 2018





Według doniesień świadków do wybuchu doszło około 19.10 czasu lokalnego (20.10 czasu polskiego). Mieszkańcy informowali o "potężnym wybuchu" oraz grubych kłębach dymu widzianych w pozostałych częściach miasta.



This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018





W niedzielę wieczorem pogotowie ratunkowe w Leicester poinformowało, że do szpitala przewieziono pięć osób. Według brytyjskich mediów cztery znajdują się w stanie krytycznym. Piąta osoba odniosła lżejsze obrażenia.



Jednocześnie policja w Leicester poprosiła o "niespekulowanie o okolicznościach towarzyszących incydentowi". Podkreślono równocześnie, że "na tym etapie nic nie wskazuje na to, że wybuch był związany z działalnością terrorystyczną".