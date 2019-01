Pierwsza porażka brytyjskiego rządu od 41 lat w kwestiach budżetu

Poprawkę do ustawy budżetowej blokującą próby uzyskania przez rząd uprawnień do wprowadzania korekt w systemie podatkowym przegłosowała we wtorek brytyjska Izba Gmin. Ogranicza to pole manewru gabinetu premier Theresy May w razie opuszczenia Unii Europejskiej bez porozumienia. Jak zauważyły media, to pierwsza taka porażka rządu od 41 lat.

Jak podał konserwatywny dziennik "The Telegraph", to pierwsza porażka brytyjskiego rządu w głosowaniu dotyczącym zapisów budżetowych od 41 lat. Za zmianą ustawy zagłosowało 303 posłów, 296 było przeciw.

"Operacja Borsuk", czyli ćwiczenia na brexit. Na granicach zapanował chaos Za 80 dni Wielka... czytaj dalej » Poprawka została przygotowana przez Yvette Cooper z opozycyjnej Partii Pracy i poparta przez szereg polityków sprzeciwiających się wyjściu z Unii Europejskiej bez umowy. Swojego poparcia - wbrew pozycji rządu - udzieliło także 20 posłów Partii Konserwatywnej, w tym sześciu byłych ministrów, między innymi Michael Fallon, Justine Greening i Oliver Letwin.

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Cooper napisała na Twitterze, że "pokazuje to determinację parlamentu, by przezwyciężyć podziały, aby zapobiec chaotycznemu i szkodliwemu scenariuszowi bezumownego [wyjścia z UE - przyp. red.], który zaszkodziłby przemysłowi, policji i bezpieczeństwu".

Very glad that the Commons has voted to support #Amendment7 Shows the determination in Parliament to come together to prevent a chaotic & damaging #NoDeal that would hit manufacturing, policing & security