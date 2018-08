Policjant na nagraniu policzkuje 14-latkę. "Łatwo oceniać, stojąc z boku"





Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak policjant w czasie ulicznej interwencji uderza w twarz 14-letnią dziewczynę. Policja w hrabstwie Lancashire w Wielkiej Brytanii wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym przestrzega przed pochopnymi wnioskami: "Łatwo oceniać, stojąc z boku".

W poniedziałkowe popołudnie policja w Accrington w Wielkiej Brytanii została wezwana na Peel Street w związku z bójką młodzieży. W czasie interwencji, jak podaje policja hrabstwa Lancashire, funkcjonariusze musieli użyć siły, żeby "opanować sytuację".

Świadek wydarzenia, Ethan Hamer, opublikował na swoim profilu na Facebooku nagranie pokazujące zajście. Na filmie widać jak policjant i policjantka obezwładniają szarpiącą się 14-latkę.

W pewnym momencie szarpaniny policjant uderza dziewczynę w twarz otwartą dłonią. Ludzie zgromadzeni wokół zaczynają krzyczeć: "Zostaw ją" i próbują odepchnąć parę policjantów.

W czasie interwencji jeden z funkcjonariuszy został uderzony w ramię, a inny zraniony w głowę. Zatrzymano 14-latkę i 52-latkę.

Policja wydała oświadczenie

Wideo z tej interwencji wywołało poruszenie wśród internautów i dyskusję o zachowaniu zarówno policjantów, jak i samej nastolatki.

- Łatwo jest oceniać, stojąc z boku, nie znając wszystkich faktów i gdy samemu nie było się w podobnej sytuacji - skomentował sprawę szef policji Andy Rhodes i wydał oświadczenie w sprawie poniedziałkowej interwencji.

"Policjanci, którzy interweniowali w tej sprawie, użyli siły w sposób uzasadniony, by opanować sytuację" - można przeczytać w policyjnym komunikacie.

"Oznaczało to uderzenie otwartą dłonią, kiedy 14-letnia kobieta usiłowała chwycić policyjny paralizator i radio" - wyjaśniono dalej.

Here's the response from our Chief Constable, Andy Rhodes, following an incident which happened in Accrington town centre yesterday, Monday, 20 August. pic.twitter.com/CeztLKZ8zy — LancsPolice (@LancsPolice) 21 sierpnia 2018

- Wiem, że istnieje nagranie pokazujące ten incydent i obejrzałem je osobiście - zaznaczył szef policji Lancashire. - Moi policjanci odpowiedzieli na wezwanie zaniepokojonego obywatela i znaleźli się w sytuacji z wrogim otoczeniem - dodał Rhodes.

14-latka została aresztowana pod zarzutem napaści na policjanta. Po przesłuchaniu skierowano ją do Youth Offending Team, organizacji zajmującej się przestępczością wśród młodzieży.