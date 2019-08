Uciekła od męża, walczy o dzieci. Życie tej księżniczki nie przypomina bajki

Co najmniej miesiąc temu żona emira Dubaju, Hadża bint al-Husajn, uciekła od męża. Księżniczka chce rozwodu i pełnej opieki nad dziećmi. Czeka ją jednak niezwykle trudna batalia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Księżniczka uciekinierka i emir Dubaju w sądowej batalii o dzieci Uciekła z Dubaju... czytaj dalej » Hadża bint al-Husajn, księżniczka i uciekinierka, drugi raz stanęła przed londyńskim sądem. Żona emira Dubaju, Muhammada ibn Raszid Al Maktuma, walczy o prawną ochronę i pełną opiekę nad dziećmi: 11-letnią córką i 7-letnim synem. Prawnicy jej męża złożyli z kolei wniosek o ich powrót do ojca.

- Prawnicy, którzy zostali zakontraktowani do tej sprawy, to osoby, które specjalizują się w prawie rozwodowym i rodzinnym – tłumaczy doktor Magdalena El Ghamari z fundacji El-Karama. – Będą chcieli zagwarantować księżniczce i jej dzieciom jak największe prawa – dodaje.

Tajemnicza ucieczka

45-letnia księżniczka, przyrodnia siostra króla Jordanii, uciekła od męża co najmniej miesiąc temu. W mediach społecznościowych zamilkła już w lutym. Szczegóły ucieczki nie są znane. Wiadomo, że zabrała nie tylko dwójkę dzieci, ale także 56 milionów dolarów.

- Skończyła Uniwersytet Oksfordzki, przyjaźni się z królową Elżbietą, ma bardzo dużo prominentnych znajomych, dużą liczbę posiadłości w Europie. Jest znana z jeździectwa: brała udział w olimpiadzie. Może być pokazywana jako symbol niezależnej arabskiej muzułmanki – wyjaśnia El Ghamari.

Szóstą żoną Mohammeda bin Raszida al Maktuma została w 2004 roku. I jeszcze całkiem niedawno w wywiadach chwaliła męża. "Nie ma dnia, żebym nie zachwycała się tym, co robi mój mąż. Codziennie dziękuję Bogu, że mogę być blisko niego, że jestem taką szczęściarą" – mówiła.

Zapewniała, że szejk wspiera i wzmacnia pozycję kobiet w Emiratach. "Jego Wysokość szejk Mohammed zawsze mówił, że miejsce bez kobiet to miejsce bez duszy" – tłumaczyła. Pytana o tajemnicę szczęśliwego małżeństwa, odpowiadała: "On jest tym sekretem, daleko mi do doskonałości, ale on ze mną wytrzymuje".

Trudne życie arabskich księżniczek

Uciekła od męża emira, ślad po niej zaginął. BBC: księżniczka Hadża ukrywa się w Londynie Uciekła z kraju w... czytaj dalej » Zachodnie media spekulują, że sielanka skończyła się półtora roku temu, po innej głośnej ucieczce córki emira Latify. Dziewczyna szybko została złapana i słuch po niej zaginął. Jednak arabskie media widzą także inne powody ucieczki Hadży.

- Podkreślają, że powodem ucieczki było zamknięcie jej fundacji i ograniczenie możliwości prowadzenia biznesu. Są też inne spekulacje związane z jej córką i chęcią wydania jej za mąż w wieku dwunastu lat – tłumaczy doktor Magdalena El Ghamari.

O niebajkowym życiu arabskich księżniczek i kobiet słychać co jakiś czas. Głośno było między innymi o Sahar i Dżawahir - siostrach z królewskiej rodziny z Arabii Saudyjskiej, które w internetowych nagraniach twierdziły, że ojciec więzi je i głodzi. Ich los do dziś pozostaje nieznany.

Dużo szczęścia miała zaś 18-letnia Saudyjka Rahaf al-Kunun, córka lokalnego urzędnika, której ucieczka powiodła się. Dziewczyna na początku roku otrzymała azyl w Kanadzie.

Agnieszka Szczepańska z Amnesty International zwraca uwagę, że w krajach arabskich "kobiety nadal muszą korzystać z męskiej opieki, jeśli chcą otrzymać paszport, podjąć pracę czy poddać się pewnym procedurom medycznym".

- Nie mówiąc o tak istotnej sprawie jak zamążpójście – dodaje. Tym bardziej rozwód - w krajach Zatoki Perskiej, również w Emiratach Arabskich, na wniosek kobiety jest niezwykle trudny do uzyskania. Taka też będzie batalia księżniczki Hadży.

- Księżniczka chce mieć dzieci przy sobie – podkreśla doktor Magdalena El Ghamari. - Niestety w prawie muzułmańskim dzieci zostają przy mężu i należą do jego rodziny, nawet jeżeli rozprawa odbywa się na Zachodzie – wyjaśnia.