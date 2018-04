Pałac Buckingham: książę Filip przeszedł operację





»

Blisko 97-letni mąż królowej Elżbiety II, książę Edynburga Filip, przeszedł pomyślnie operację wymiany stawu biodrowego - poinformował w środę Pałac Buckingham.

Książę Filip trafił do szpitala Książę Filip,... czytaj dalej » We wtorek książę Filip został przyjęty do londyńskiego szpitala imienia króla Edwarda VII na zaplanowaną operację wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego.

"Książę Edynburga przeszedł pomyślnie operację wymiany stawu biodrowego" - poinformował w środę Pałac Buckingham. Dodał, że książę w zadowalający sposób dochodzi do siebie po zabiegu.

"Jego Królewska Wysokość pozostanie w szpitalu przez kilka dni" - poinformowano. "Ma się dobrze i jest w dobrym nastroju" - dodano.

"Najbardziej doświadczony odsłaniacz tablic"

W ciągu ostatnich dni książę Filip nie uczestniczył w kilku wydarzeniach z udziałem rodziny królewskiej, co wywołało spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Jak jednak zaznaczono w oświadczeniu po tym, jak książę trafił do szpitala, operacja została zaplanowana już wcześniej, co nie sugeruje jakiegokolwiek nagłego pogorszenia jego samopoczucia.

Pałac Buckingham pokazał nowy portret księcia Filipa Pałac Buckingham... czytaj dalej » W sierpniu mąż królowej wycofał się z pełnienia obowiązków reprezentacyjnych w imieniu rodziny królewskiej. W trakcie 70 lat u boku Elżbiety II i 65 lat w roli małżonka głowy państwa książę Filip wziął udział w ponad 22 tysiącach wydarzeń oraz wygłosił blisko 5,5 tysiąca przemówień. Był jednocześnie patronem, przewodniczącym lub członkiem ponad 785 organizacji. Podczas jednego z wystąpień w maju ubiegłego roku określił siebie żartobliwie jako "najbardziej doświadczonego odsłaniacza tablic na świecie".

Według statystyk, pomimo zaawansowanego wieku w 2016 roku Filip spędził aż 110 dni na pełnieniu funkcji publicznych. W trakcie pobytu amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy w Wielkiej Brytanii przed czerwcowym referendum w sprawie wyjścia kraju z Unii Europejskiej mąż królowej osobiście odebrał prezydencką parę z lądowiska w ogrodach Windsoru, prowadząc samochód z gośćmi na zamek.

Blisko 92-letnia królowa Elżbieta II jest najdłużej panującym obecnie monarchą na świecie i najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii.

Oglądaj Wideo: TVN24 BiS Książę Filip. Najdłużej urzędujący małżonek monarchy