Corbyn chce powstrzymać Johnsona. "Istnieją tylko dwa sposoby na zrealizowanie tego"

Video: Maciej Woroch / Faklty o świecie TVn24 BiS

Odliczanie do brexitu. Johnson zawiesza prace parlamentu

"To mroczny dzień dla brytyjskiej demokracji", "Johnson to nieudolny despota", "Boris zdejmuje rękawice", "Przewrót Johnsona" - to niektóre tytuły brytyjskich gazet dzień po decyzji premiera, by na kilka tygodni zawiesić prace parlamentu. Nawet najbardziej neutralni obserwatorzy mówią o podniesieniu stawki w największym od dekad politycznym kryzysie. Johnson chce, by Królestwo opuściło Unię z końcem października. Zawieszając prace parlamentu, utrudnia posłom wpłynięcie na bieg wydarzeń, a nawet im to uniemożliwia. Opozycja mówi wręcz o zamachu na parlamentaryzm, a sami obywatele protestują i podpisują petycję, by parlament nie został zawieszony. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

