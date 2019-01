64-metrowa bryła odpadów zablokowała kanał ściekowy





»

W kanalizacji nadmorskiego miasta Sidmouth w Wielkiej Brytanii znaleziono 64-metrową bryłę złożoną z tłuszczu i innych odpadów. Akcja usuwania zanieczyszczeń potrwa 8 tygodni.

Firma miała wylać ścieki i zabić 20 ton ryb. Sprawa wraca do prokuratury W 2015 roku do... czytaj dalej » Rutynowa kontrola kanalizacji w turystycznym Sidmouth nad Kanałem La Manche zaowocowała niecodziennym znaleziskiem.

W podziemnym korytarzu, którym biegnie sieć kanalizacyjna, pracownicy firmy sprawdzającej jej stan znaleźli długą na 64 metry bryłę, złożoną z tłuszczu i odpadów takich jak chusteczki nawilżane, patyczki higieniczne, podpaski czy tampony.

Będą ją usuwać 8 tygodni

Usuwanie olbrzymiej bryły zanieczyszczeń, dwa razy dłuższej niż kort tenisowy, zajmie 8 tygodni.

Dyrektor oczyszczalni ścieków South West Water, Andrew Roantree, powiedział w rozmowie z "The Guardian", że bryła została odnaleziona z dala od domów, "w samą porę", a wody w kąpieliskach Sidmouth "nie są zagrożone zanieczyszczeniem".

Roantree zaapelował też, żeby mieszkańcy nie wyrzucali odpadów sanitarnych do toalet i nie wlewali tam substancji oleistych, bo właśnie to przyczyniło się do powstania ogromnej bryły w Sidmouth. - Zafundujcie swoim rurom dietę - zalecił Roantree.

Odpady w muzeum

Podobną bryłę znaleziono w londyńskiej kanalizacji w 2017 roku. Miała 250 metrów długości i ważyła 130 ton. Jej znaczna część została przeniesiona do Muzeum Londynu, gdzie jest dostępna dla zwiedzających.