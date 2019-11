Konserwatyści mają szansę na najlepszy wynik od czasów Thatcher





Z opublikowanej w środę analizy ośrodka YouGov wynika, że rządząca Partia Konserwatywna w wyznaczonych na 12 grudnia wyborach do Izby Gmin zapewni sobie większość 68 mandatów. To byłoby jej największym zwycięstwem od 1987 roku.

Przedstawiona analiza jest najdokładniejszym, jak dotychczas, badaniem sympatii wyborczych Brytyjczyków przed grudniowym głosowaniem. Nie jest sondażem poparcia dla partii politycznych w skali całego kraju, lecz bada poparcie dla kandydatów w poszczególnych okręgach.

"Dokończymy brexit. Stworzymy nową Wielką Brytanię" Brytyjski premier... czytaj dalej » To właśnie analiza YouGov najdokładniej przewidziała wynik poprzednich wyborów w czerwcu 2017 roku, gdy ówczesna premier Theresa May dość niespodziewanie straciła większość parlamentarną.

Według opublikowanej w środę analizy Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdobędzie 359 mandatów w 650-osobowej Izbie Gmin, co byłoby znaczącym wzrostem w stosunku do poprzednich wyborów, w których uzyskała 317 mandatów.

Byłby to zarazem najlepszy wynik tego ugrupowania od wyborów w 1987 roku, gdy na czele konserwatystów stała Margaret Thatcher.

Główne ugrupowanie opozycji, Partia Pracy ma według tej symulacji zdobyć 211 miejsc, czyli znacznie mniej niż w 2017 roku, gdy zapewniło sobie 262 mandaty.

Trzecią co do wielkości siłą polityczną pozostanie Szkocka Partia Narodowa, która zwiększy stan posiadania z 35 do 43 mandatów, zaś czwartą - Liberalni Demokraci z 13 mandatami. Eurosceptyczna Partia Brexitu nie będzie miała żadnego posła.

Wygrywają wśród zwolenników brexitu

Konserwatyści mieliby zyskać 47 okręgów wyborczych i pięć stracić. Spośród tych, które mieliby zyskać, zdecydowana większość, bo 44 odbyłaby się kosztem Partii Pracy, dwa mieliby przejąć od Liberalnych Demokratów, zaś ostatni - to dawny okręg spikera Izby Gmin.

Większość ze zdobyczy konserwatystów prognozowana jest w północnej Anglii oraz regionach West Midlands i East Midlands, w szczególności w tych okręgach, w których w referendum w 2016 roku poparto wyjście z Unii Europejskiej.

Partia Pracy, według analizy YouGov, nie przejmie w tych wyborach żadnego nowego okręgu.

Ponadto zdaniem YouGov, zarówno premier Boris Johnson, jak i minister spraw zagranicznych Dominic Raab, co do zwycięstwa których pojawiają się wątpliwości, ostatecznie zapewnią sobie mandaty.