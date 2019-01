Zamknięte ulice, ewakuowane domy. Alerty terrorystyczne w Irlandii Północnej





Północnoirlandzka policja ogłosiła dwa alerty terrorystyczne w Londonderry. Obydwa mają związek z kradzieżą samochodów, które mogły zostać użyte w celach terrorystycznych. Poniedziałkowe alarmy zostały ogłoszone niespełna 48 godzin po tym, gdy w centrum tego miasta doszło do wybuchu samochodu pułapki.

- Niestety, w ciągu dwóch godzin musieliśmy ogłosić drugi alert w mieście. Oznacza to jeszcze większe utrudnienia dla lokalnej społeczności - powiedział inspektor północnoirlandzkiej policji Gordon McCalmont. Dodał, że mimo tych niedogodności "policja nie ma innego wyboru".

- Trwa akcja służb w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Otoczyliśmy okolicę kordonem i ewakuowaliśmy pobliskie domy - powiedział McCalmont.

Dwa alerty w Londonderry

Pierwsze ostrzeżenie w Londonderry pojawiło się w związku ze zlokalizowaniem podejrzanego obiektu w opuszczonym vanie na południowo-zachodnich obrzeżach miasta. Kilkanaście minut wcześniej policja informowała o domniemanej kradzieży samochodu w celach terrorystycznych.

Według policji, trzy zamaskowane osoby miały ukraść samochód typu van. Do pojazdu wrzucono przez tylne drzwi podejrzany obiekt, po pewnym czasie van został porzucony.

Świadkowie zdarzenia twierdzą, że po wprowadzeniu policyjnego robota do pierwszego ze skradzionych vanów, słychać było głośny wybuch, a następnie unosił się czarny dym.

Drugi alarm ogłoszono około dwóch godzin później. Czterech zamaskowanych mężczyzn miało ukraść samochód w dzielnicy mieszkalnej miasta. Według policji, jeden z mężczyzn posiada broń.

Wybuch samochodu w Londonderry

W sobotę przed budynkiem sądu w Londonderry eksplodował ładunek wybuchowy umieszczony w samochodzie, który również został skradziony przez zamaskowane osoby. Nikt nie doznał obrażeń. Policja poinformowała także w poniedziałek o zatrzymaniu w związku z sobotnim incydentem piątej osoby. To 50-letni mężczyzna. Cztery zatrzymane wcześniej osoby znajdują się w areszcie.

O spowodowanie wybuchu podejrzana jest Prawdziwa IRA (RIRA), zwana też Nową IRA - jeden z odłamów Irlandzkiej Armii Republikańskiej, który nie uznaje porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku kończącego konflikt zbrojny w Irlandii Północnej.

Jedną z głównych obaw związanych z możliwym odrzuceniem porozumienia o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest to, że może dojść do wznowienia niepokojów Irlandii Płn. W tej brytyjskiej prowincji od końca lat 60. XX wieku do 1998 roku trwał konflikt między protestancką większością chcącą pozostania pod zwierzchnictwem Londynu a katolicką mniejszością walczącą o zjednoczenie Irlandii. Londonderry - nazywane przez katolików Derry - to jedno z miejsc, które było najmocniej dotknięte konfliktem.