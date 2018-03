"Kapłan nie jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a wspólnotą, tylko sługą Chrystusa"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Metropolita poznański odprawił mszę krzyżma

Kapłan jest skutecznym znakiem ciągłej i wiecznej obecności Chrystusa w Kościele – podkreślił w poznańskiej katedrze podczas mszy krzyżma metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki. W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych biskupi odprawiają msze, podczas których księża z całej diecezji odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

List od biskupów i życzenia prymasa na Wielki Czwartek Do pomagania... czytaj dalej » Zwracając się do kapłanów archidiecezji poznańskiej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że ich zadaniem jest "przekazywanie ognia", przypominając, że bez Ducha Świętego "nasze kościelne zwyczaje łatwo mogą przemienić się w popiół, który nie jest w stanie rozpalić ludzkich serc".



- Tylko Duch Święty ma moc przemiany artykułów wiary w płomień życia duchowego. Tylko On ma moc rozpalić w naszych kapłańskich sercach żar Eucharystii, zapał do kapłaństwa, zachwyt obecnością Maryi, radosną wierność tradycji apostolskiej, sakramentalną służbę ku odpuszczaniu grzechów i życie charyzmatycznymi darami duchowymi na co dzień – mówił hierarcha.

"To jest prawdziwa wielkość a zarazem prawdziwa odpowiedzialność kapłana"

Abp Gądecki przypomniał, że kapłan, jest "skutecznym znakiem ciągłej i wiecznej obecności Chrystusa w Kościele".



"Chodzi o oczyszczenie serca". Środa popielcowa rozpoczyna Wielki Post Można powiedzieć,... czytaj dalej » - Przez wyświęconych kapłanów Chrystus przedłuża swoją obecność i pośrednictwo w ten sposób, że kiedy kapłan przepowiada, celebruje sakramenty czy przewodzi braciom w miłości, to Chrystus - poprzez jego posługę – dalej przepowiada, uświęca i prowadzi swój Kościół. Kapłan nie jest więc pośrednikiem pomiędzy Bogiem a wspólnotą, lecz tyko sługą Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem - powiedział.



- Władza, której sakrament udziela biskupowi i prezbiterowi - aby nauczał, uświęcał i zarządzał ludem Bożym "in persona Christi capitis" (w osobie Chrystusa Głowy) - ma na celu jedynie głoszenie zbawienia dokonanego przez Chrystusa i tworzenie wspólnoty. To jest prawdziwa wielkość a zarazem prawdziwa odpowiedzialność kapłana" – dodał abp Gądecki.

Cytując papieża Benedykta XVI, metropolita poznański powiedział, że jeśli kapłan umie naprawdę zdać sobie sprawę "z nadzwyczajnej rzeczywistości swojego być i swojego działać, jego czyny bez wątpienia zaciążą owocnie na życiu Kościoła i na jego dynamizmie pastoralnym, oraz będą miały zbawienny wpływ na całą ludzkość".



- Tego życzę wszystkim kapłanom tu obecnym oraz wam, drodzy seminarzyści, przygotowujący się do przeżycia tej niezwykłej przygody, jaką jest służebne kapłaństwo w Kościele – podkreślił abp Stanisław Gądecki.



W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych biskupi odprawiają msze, podczas których księża z całej diecezji odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Święcone są też oleje używane przy udzielaniu sakramentów: olej katechumenatu, chorych i krzyżma świętego.