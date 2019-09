Ponad dwa tysiące zaginionych po przejściu huraganu

Foto: PAP/EPA/LPhot PAUL HALLIWELL Video: Fakty TVN

Dorian stracił śmiercionośną siłę. Żywioł nie jest już...

Zdecydowanie wyhamował i stracił śmiercionośną siłę, ale wciąż sieje zniszczenia. Dorian dotarł do wybrzeża Kanady. Nie jest już huraganem. Jako cyklon tropikalny pozbawił prądu 370 tysięcy ludzi, innych zmusił do ewakuacji. Na Bahamach bilans ofiar wzrósł do 43.

