Widowiskowe wodowanie 75-metrowego statku

Kadłub trawlera został we wtorek zwodowany w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A w Gdańsku. Został wykonany na zlecenie norweskiej stoczni, która z kolei sprzeda go szkockiemu armatorowi. Będzie wykorzystywany do połowów ryb na Morzu Północnym. Statek ma długość 75 metrów i szerokość ponad 15 metrów.