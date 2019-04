Niespodziewana zmiana personalna w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Video: Fakty w Południe

Postawił się Macierewiczowi. Degradacja pułkownika Duszy...

Oskarżano go o szpiegostwo na rzecz Amerykanów, wynoszenie i nieuzasadnione przechowywanie tajnych dokumentów. W końcu, co bezprecedensowe, Krzysztofa Duszę próbowano zdegradować ze stopnia pułkownika do szeregowego. Teraz Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie potwierdził, że pozbawienie Krzysztofa Duszy stopnia wojskowego było kategorycznie bezprawne.

