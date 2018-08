Wiceprezydent Krakowa odwołana. Bo firma jej rodziny wygrała przetarg





Prezydent Krakowa zdecydował o odwołaniu Elżbiety Koterby ze stanowiska swojego zastępcy. Decyzja ma związek z tym, że firma będąca własnością najbliższej rodziny Koterby wygrała konkurs na projekt osiedla, które powstanie w Krakowie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus.

Elżbieta Koterba odpowiadała za rozwój miasta i planowanie przestrzenne. Funkcję zastępcy prezydenta Krakowa pełniła od 2010 r.

- W związku z wynikami konkursu na projekt rządowego osiedla „Spacerowa” i zwycięstwem pracowni architektonicznej, współpracującej przy tym projekcie z Biurem Rozwoju Krakowa, firmą będącą własnością najbliższej rodziny Elżbiety Koterby, a także zważywszy na fakt, iż to właśnie Elżbieta Koterba aktywnie uczestniczyła w imieniu miasta w rozmowach z inwestorem na temat tej gigantycznej inwestycji i jej skutków dla Krakowa oraz mieszkańców dzielnicy X, prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o odwołaniu Elżbiety Koterby ze stanowiska zastępcy - poinformowała w poniedziałkowym oświadczeniu rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek.

Jak zaznaczyła, prezydent nie ma powodów, by powątpiewać, iż negocjacje prowadzone dotychczas odpowiednio zabezpieczały interes miasta, ale w tej sytuacji zaangażowanie Elżbiety Koterby może być traktowane jako niedopuszczalny konflikt interesów.

"Każdy inwestor jest traktowany na równych zasadach"

Majchrowski zapowiedział, że od tej pory negocjacje z BGK Nieruchomości będą się toczyć pod jego osobistym nadzorem.

Władze Krakowa podtrzymały swoje stanowisko, że każdy inwestor w Krakowie jest traktowany na równych zasadach, w związku z czym powinien także w swoich planach uwzględnić budowę układu komunikacyjnego obsługującego osiedle.

- Jednocześnie troszcząc się o zapewnienie mieszkańcom nowego osiedla odpowiedniej infrastruktury społecznej, władze Krakowa wyrażają nadzieję na sfinansowanie w całości przez BGK Nieruchomości niezbędnych inwestycji jak przedszkole, szkoła czy boisko. Takie oczekiwanie wydaje się zasadne, skoro jest to inwestycja niekomercyjna pod patronatem państwa - zaznaczono w komunikacie.

Wygrany przetarg

W piątek BGK Nieruchomości rozstrzygnął konkurs na projekt osiedla mieszkaniowego Spacerowa na krakowskich Klinach. To pierwsza inwestycja realizowana w stolicy Małopolski w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Konkurs wygrała koncepcja pracowni pod przewodnictwem architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego.

Na osiedlu, zajmującym 18 ha, powstanie ok. 1,1 tys. mieszkań. Ich powierzchnia będzie liczyć od 26 do 78 m kw. Zgodnie z planem budowa rozpocznie się w 2019 r. i zakończy w ciągu trzech lat.

Zwycięski projekt uwzględnia m.in. miejsce na szkołę, przedszkole, żłobek, dom kultury, bibliotekę oraz liczne przestrzenie rekreacyjno-sportowe. Na publicznie dostępne tereny zielone przeznaczono ponad 25 proc. obszaru nieruchomości.

W nagrodzonej koncepcji zaproponowano zróżnicowany układ dróg, ulic i traktów pieszo-rowerowych, przewidując jednocześnie duży udział powierzchni biologicznie czynnej osiedla – 64,4 proc. Przyjęta została gradacja wysokości budynków zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu – od budynków 3-kondygnacyjnych, po budynki 4-, 5-, 6- oraz lokalnie 8-kondygnacyjne. Na parterach przewidziano lokale usługowe, a także społeczno-edukacyjne.

Inwestycja na Klinach jest realizowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, reprezentanci krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz niezależni eksperci.

Mieszkanie Plus

Program Mieszkanie Plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości, która ma w budowie ok. 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni.

Klucze do pierwszych lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus wręczano już w Jarocinie. W Białej Podlaskiej do mieszkań wprowadzają się pierwsze rodziny.