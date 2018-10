"Nasz budżet nie jest przeciwko UE, chcemy w niej pozostać"

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Afera na linii Rzym-Bruksela. Dług Włoch przekracza...

Szef włoskiego MSW chce odszkodowania za wypowiedzi unijnych urzędników. Wezwał on włoski rząd do nieprzyjmowania krajowego budżetu. Powodem jest gigantyczny deficyt. Włosi są niechętni do cięć. Bruksela obawia się powtórki z bankructwa Grecji. Problem w tym, że dług Włoch jest kosmiczny. To to ponad 2 biliony euro. To znacznie więcej niż czteroletni budżet całej Unii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

