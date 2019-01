Wicepremier Włoch: zlikwidujemy dofinansowanie gazet

Od tego roku o kredyt studencki można wnioskować w dowolnym momencie roku. Zmianie uległ również maksymalny wiek kredytobiorcy. Obecnie o takie wsparcie mogą wnioskować studenci do ukończenia 30. roku życia i doktoranci do 35. roku życia. Taki kredyt jest niemal darmowy. Dlatego uznaje się, że to najtańszy kredyt w Polsce. czytaj dalej »