Gen. Polko: Macierewicz musi bronić swoich decyzji

17.01.| - Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdało sobie sprawę, że na stanowisku ministra obrony musi być człowiek obliczalny. Człowiek, który jeżeli coś mówi, to tak się dzieje naprawdę i bierze odpowiedzialność za słowo - ocenił gen. Polko. Według byłego dowódcy GROM, Macierewicz "w dalszym ciągu będzie chciał udowodnić, że to on miał rację, że słusznie tropił ruskiego agenta w siłach zbrojnych, wbrew oczywistościom".

